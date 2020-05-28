اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 08:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد إحالتهم لمحكمة الجنح.. كل ما تريد معرفته عن منظمى صلاة التراويح بالقطامية

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 ص
بعد إحالتهم لمحكمة الجنح.. كل ما تريد معرفته عن منظمى صلاة التراويح بالقطامية كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تحديد نيابة القاهرة الجديدة، جلسة 2 يونيو المقبل، لنظر محاكمة 12 شخصًا، فى اتهامهم بإقامة صلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالقطامية، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز 6 معلومات عن الواقعة بعد إحالتهم لمحكمة جنح أمن دولة طوارىء.

1-المتهمون تجمعوا أعلى سطح عقار بمنطقة القطامية لأداء صلاة العشاء والتراويح "جماعة".

2- الأهالى أبلغوا قوات الأمن خوفاً من انتشار فيروس كرونا.

3- قوات الأمن بقسم القطامية ألقت القبض على 12 شخصاً بعد ضبطهم أعلى العقار.

4- النيابة وجهت لهم تهمة خرق قرار رئيس مجلس الوزارء بعد التجمع وقرار وزير الأوقاف بإلغاء صلاة الجماعة.

5- محامى المتهمين دفع بانتفاء ثمة أى قصد جنائى لارتكاب الجريمة.

6- النيابة أخلت سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه وحددت جلسة 2 يوينو لمحاكمتهم أمام جنح أمن الدولة طوارىء.

وكانت ألقت قوات الأمن التابعة لقسم التجمع الثالث، القبض على 12 شخصًا، بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعى أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

بدأت الواقعة مع تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، مما يعرض حياتهم للخطر جراء انتشار فيروس كرونا، وعلى الفور وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً، وكانت أكدت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلى بتكثيف المتابعة.

وشددت الوزارة، فى بيان لها، على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه : شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو , فمن كانت نيته لله ورسوله كان وقَّافًا عند حدود الله (عز وجل) وإن خالف ذلك نفسه وهواه , فحيث يكون الحكم الشرعى يكون الوقوف عنده والنزول عليه.

وأكد الوزير، أن أى محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع، فقد أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم.

وطالب الوزير، جميع مديرى المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشى العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد فى جميع الجمع والجماعات غلقا تاما، مع تأكيدنا أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعى ووطنى وإنسانى فى مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.


صلاة التراويح

محكمة امن دولة طوارئ

نيابة القاهرة الجديده

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة