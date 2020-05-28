اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5%

الخميس، 28 مايو 2020 02:20 م
بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5% محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بنسبة نجاح بلغت 99,5 %.
 
صرح عبد الكريم لطفى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ عددهم 24 ألف و 14 طالب وطالبة حيث ألتزم بتقديم الأبحاث نفس العدد ، فيما إجتاز منهم 23 ألف 889 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94 %.
 
ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين و طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.
 
 
 
 
 
 

نتيجه الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه 2020

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعداديه

نتيجة اعداديه 2020

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة اسوان

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة