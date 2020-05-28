بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5%

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بنسبة نجاح بلغت 99,5 %.

صرح عبد الكريم لطفى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ عددهم 24 ألف و 14 طالب وطالبة حيث ألتزم بتقديم الأبحاث نفس العدد ، فيما إجتاز منهم 23 ألف 889 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94 %.

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين و طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.