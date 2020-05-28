اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بالارقام.. تعرف على حجم مساندة الحكومات العربية لقطاع السياحة فى أزمة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 ص
بالارقام.. تعرف على حجم مساندة الحكومات العربية لقطاع السياحة فى أزمة كورونا خسائر السياحة
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قطاع السياحة عالميًا من أكبر القطاعات التى عانت منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، نتيجة الإجراءات الاحترازية للدول وفرض قيود على السفر وتوقف حركة الطيران الدولية، ولذلك بدأت الحكومات فى مساندة ودعم السياحة بطرق مختلفة.

وفى الدول العربية كان للحكومات دور كبير فى إصدار حزم تحفيزية لقطاع السياحة ومساندته من الانهيار، ولذلك وأصدرت المنظمة العربية للسياحة تقريرًا يرصد تحركات الحكومات العربية لدعم قطاع السياحة خلال أزمة جائحة كوفيد 19، وإيجاد حلول من خلال المبادرة إلى اتخاذ حزم اقتصادية فاعلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا لدعم مشاريع البنية التحتية خلال الفترة الراهنة.

وجاءت الإحصائيات كالتالى:

1. أكد التقرير أن الإمارات تصدرت الدول العربية فى حجم الحزم التحفيزية والتسهيلات المصرفية التى تم تخصيصها لقطاع السياحة بلغت 76 مليار دولار.

2. احتلت السعودية المرتبة الثانية بدعم السياحة بـ60.4 مليار دولار.

3. ودعمت سلطة عمان السياحة بقيمة 20 مليار دولار.

4. وبلغ حجم معونة والبحرين للقطاع 11 مليار دولار.

5. واحتلت مصر المركز السادس بدعم 6.4 مليار دولار.

6. الاردن قدم دعم لقطاع السياحة بقيمة 2.4 مليار دولار

7. والكويت 1.6 مليار دولار

8. والمغرب قدم دعم 1 مليار دولار.

9. ولبنان دعمت القطاع بـ800 مليون دولار.

10. وكذلك تونس قدمت دعم 800 مليون دولار.

11. فيما خصصت ليبيا 300 مليون دولار لدعم القطاع.

12. والعراق قدمت حزم تحفيزية وتسهيلات مصرفية بقيمة 250 مليون دولار.

13. وفلسطين بقيمة دعم بلغت 120 مليون دولار.

14. وموريتانيا 100 مليون دولار.

وكانت المنظمة العربية للسياحة قد أصدرت تقريرا مشتركا مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، شامل التحليلات البيانية حول آثار فيروس «كورونا» على قطاعي السياحة والطيران ويتوقعا انخفاض فى عدد السائحين من والى العالم العربي بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضى وبتراجع فى الايرادات قد يصل إلى 28 مليار دولار وانخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار.

 


السياحة العربية

دعم السياحة

السياحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. تعرف عليه × 13 معلومة

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. تعرف عليه × 13 معلومة

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة