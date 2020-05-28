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انفوجراف.. توقعات بتحقيق معدل إشغال فندقى 65% فى مصر فى عام 2021

الخميس، 28 مايو 2020 12:59 م
انفوجراف.. توقعات بتحقيق معدل إشغال فندقى 65% فى مصر فى عام 2021 مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ، أوضح خلاله توقعات بارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق خلال عامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بعدد من الدول ومنها مصر 
 
وتوقع الإنفوجراف تحقيق معدل إشغال فى مصر يصل ل65%  فى الفنادق عام 2021 وفى الإمارات من المتوقع تحقيق 68% معدل إشغال وفى السعودية متوقع تحقيق 56% .
 
وكان مجلس إدارة  مجموعة البنك الدولى قد وافق مؤخرا على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
 
انفوجراف

 


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