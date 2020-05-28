اندبندنت: أكبر شركات السياحة البريطانية تلغى مئات الآلاف من الرحلات بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن "توى" أكبر شركة عطلة في بريطانيا أخبرت مئات الآلاف من المصطافين أنه تم إلغاء رحلاتهم.

وأوضحت الصحيفة إن توى كانت ترفض إلغاء الرحلات المحجوزة حتى 11 يونيو. لكن الشركة ألغت الآن جميع العطلات حتى 1 يوليو على أقرب تقدير.

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن هذه الخطوة تعكس قرار أكبر منافس لتوي ، Jet2 Holidays.

وخلال الأسابيع العشرة الماضية ، حثت وزارة الخارجية على عدم السفر غير الضروري إلى الخارج ، ولا يوجد ما يشير إلى متى قد يتغير هذا التحذير الشامل. لن يقوم أي مشغل سياحي رئيسي بتشغيل الرحلات في حين أن هذه التحذيرات لا تزال في مكانها.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من 8 يونيو ، سيُطلب من جميع الوافدين تقريبًا إلى مطارات المملكة المتحدة وموانئ العبارات ومحطات السكك الحديدية الدولية عزل أنفسهم في المنزل ، بعيدًا عن الاتصال المباشر مع العائلة والأصدقاء ، لمدة أسبوعين.

واستجابة للقيود الحكومية ، ألغت Tui الآن جميع العطلات التي تسافر حتى 30 يونيو 2020 - مع إلغاء بعض العطلات إلى ما بعد ذلك التاريخ.

كما يتم إلغاء جميع رحلات "البحيرات والجبال" قبل نهاية سبتمبر.

ألغى خط الرحلات البحرية Marella للشركة جميع الرحلات البحرية في أو قبل 30 يوليو 2020 ، مع تأخر بعض السفن أكثر.

يخبر توي المصطافين بالحجوزات اللاحقة: "تستمر جميع العطلات الأخرى في العمل كما هو مخطط لها وسيتم مراجعتها باستمرار".

ويحق للعملاء الذين تم إلغاء رحلاتهم استرداد الأموال بالكامل في غضون 14 يومًا ، وفقًا للوائح سفر الشركة. ولكن من الناحية العملية ، سيستغرق الأمر أسابيع لاسترداد الأموال.

تقدم Tui مكافأة تصل إلى 20 في المائة للمصطافين المستعدين لتأجيل رحلاتهم.