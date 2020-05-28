اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 06:44 م
خالد صلاح
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انخفاض إنتاج تويوتا العالمى بحوالى 50% بسبب كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 03:02 م
انخفاض إنتاج تويوتا العالمى بحوالى 50% بسبب كورونا تويوتا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة تويوتا موتورز اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، انخفاض إنتاجها العالمى بنسبة 50.8% فى أبريل مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 379 ألفا و93 سيارة، حيث أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع معدلات الطلب وتعليق الإنتاج فى جميع أنحاء العالم.
ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان، قولها إن إنتاجها في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تراجع لدرجة أن إنتاجية تويوتا هناك كانت صفر، حيث أدى وباء كورونا إلى إغلاق جميع المصانع هناك خلال الشهر الذي أعدت فيه الشركة التقرير.
واستأنفت تويوتا عمليات الإنتاج بمصانعها في الولايات المتحدة وكندا يوم 11 مايو الجاري، بعد إغلاق استمر حوالي 50 يوما، ومن ثم قررت السلطات المحلية تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية.
وفي أوروبا، أنتجت الشركة 577 سيارة فقط في مصنع بفرنسا، لتسجل انخفاضا بنسبة 2ر99 %، بسبب انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.
وانخفض إنتاجها في اليابان بنسبة 9ر25٪ إلى 218 ألفا و54 سيارة، حيث أغلقت الشركة مصانعها مؤقتا بسبب تعطل سلاسل التوريد وضعف الطلب.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نسبة الإنتاج في الصين بمقدار 8ر27 % إلى 143 ألفا و135 سيارة بعد استئناف عملية الإنتاج منذ أواخر مارس الماضي.
وقالت تويوتا اليوم إن المبيعات العالمية انخفضت بنسبة 3ر46 % في أبريل مقارنة بالعام الماضي إلى 423 ألفا و302 سيارة وسط تفشي الوباء.
وانخفضت المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 4ر56 % و4ر83 % على التوالي.
وفي اليابان، باعت شركة تويوتا لصناعة السيارات 97 ألفا و563 سيارة، بانخفاض 1ر20 %، حيث طلبت الحكومة من الناس البقاء في منازلهم قدر الإمكان.


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انتاج شركة تويوتا

كورونا

فيروس كورونا

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