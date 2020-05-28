اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتاج ألة الكمان الموسيقية ضمن التنمية الاقتصادية فى الصين.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 ص
انتاج ألة الكمان الموسيقية ضمن التنمية الاقتصادية فى الصين.. صور انتاج ألة الكمان فى الصين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا لإحدى ورش إنتاج ألة الكمان الموسيقية، فى محافظة تشويشان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حيث إعتبرت تلك الصناعة ضمن الصناعات الجديدة التي تساهم في التنمية الإقتصاية بالمحافظة.

139077437_15901267849371n

وحسبما ذكرت الوكالة الصينية، فإن تلك الصناعة تم إدخالها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بعد تدريب الكثير من العمال لإنتاجها حيث يبلغ الإنتاج السنوي لألات الكمان 30 ألفا وتم تصدير الألات إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق أسيا.

139077437_15901267849641n

يذكر أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالصين، واصلت انخفاضها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، بيد أن الانخفاض شهد تقلصا وسط الجهود الحكومية الرامية إلى التنسيق بين احتواء وباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادى، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.

139077437_15901267849901n

وذكرت البيانات التي أصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية التى يتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي) بلغت 1.26 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وابريل الماضيين، بانخفاض 27.4 % على أساس سنوى.

 

 


الصين

اله الكمان

اقتصاد الصين

اخبار الصين

حكومه الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. تعرف عليه × 13 معلومة

الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. تعرف عليه × 13 معلومة

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة