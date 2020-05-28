انتاج ألة الكمان الموسيقية ضمن التنمية الاقتصادية فى الصين.. صور

وكالات

نشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا لإحدى ورش إنتاج ألة الكمان الموسيقية، فى محافظة تشويشان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حيث إعتبرت تلك الصناعة ضمن الصناعات الجديدة التي تساهم في التنمية الإقتصاية بالمحافظة.

وحسبما ذكرت الوكالة الصينية، فإن تلك الصناعة تم إدخالها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بعد تدريب الكثير من العمال لإنتاجها حيث يبلغ الإنتاج السنوي لألات الكمان 30 ألفا وتم تصدير الألات إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق أسيا.

يذكر أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالصين، واصلت انخفاضها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، بيد أن الانخفاض شهد تقلصا وسط الجهود الحكومية الرامية إلى التنسيق بين احتواء وباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادى، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.

وذكرت البيانات التي أصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية التى يتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي) بلغت 1.26 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وابريل الماضيين، بانخفاض 27.4 % على أساس سنوى.