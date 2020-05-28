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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة عالقين من أبو ظبى

الخميس، 28 مايو 2020 12:02 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة عالقين من أبو ظبى مطار مرسى علم الدولى-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس لاستقبال رحلة طيران لعالقين مصريين، قادمة من مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبى، استعدادا لنقلهم من المطار لأحد فنادق الغردقة، لقضاء فترة الحجر الصحى المقررة أسبوع ثم مغادرتهم لذويهم بعد ذلك .

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة أبو ظبى المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، تعد الرحلة الثالثة التى تصل من مطار أبو ظبى لمطار مرسى علم منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج، حيث مقرر لها أن تصل مساء الخميس فى الساعة السابعة تقريبا .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن فرق الطب الوقائى مستعدة لاستقبال العالقين بالخارج فور وصولهم المطار لبدا عمليات تعقيمهم وإجراءات اختبارات المتبعة للتأكد من عدم اصابتهم من فيروس كورونا المستجد .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح امس الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من باريس، تقل على متنها 136 عالقا مصريا بفرنسا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة باريس التى وصلت صباح امس الاربعاء، تعد ثانى الرحلات التى وصلت من فرنسا، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل رحلة قادمة من باريس، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولى، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.


البحر الاحمر

اخبار مصر

مطار مرسى علم

الى ظبي

العالقين بالخارج

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