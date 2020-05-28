الوطنية للصحافة: دعم عاجل بـ100 ألف جنيه لكل مؤسسة صحفية قومية لأزمة كورورنا

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، اعتماد تشكيلات لجان الأزمة المرشحة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ويكون تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة، يأتى ذلك نظرًا للظروف العاجلة الملحة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وحرصًا على اتخاذ أقصى درجات الحماية والسلامة للعاملين، ووفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وصلاحياتها.



وتأتى رئاسة اللجان كما يلي:

- محمــــــــــــــد حســــــــــن مؤسســـــــــــــــــــــــة الأهــــــــــــــــرام

- طــــاهـــــــــر قابيـــــــــــــل مؤسســــــــــــــة أخبـــار الــــــيوم

- عبد الرازق توفــــيـــق مؤسســـــــــــــــة دار التحــــــــــرير

- أحمــــــــــد بـــــــــــاشـــــــــا مؤسســــــــــــــة روزاليوســــــف

- عاطف عبد الغنى مؤسسة دار المعـــــــــــــــــــارف

- صلاح الدين مغاورى وكالة أنباء الشرق الأوسط

- أحمــــــــــــــــد أيـــــــــــوب مؤسســــــــــــة دار الهــــــــــلال

- إبراهيــــــــــــم نــــــــــــوفل الشركة القومية للتوزيع.

كما قررت الهيئة تقديم دعم عاجل بقيمة 100,000 كدفعة أولى لكل مؤسسة لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربى، ويتم تقديم الفواتير المعتمدة للهيئة، ولا تُنفق فى أيه أغراض أخرى بخلاف هذا، ولن يتم تقديم أى دعم آخر إلا بعد استيفاء هذا الشرط، موضحة تختص اللجنة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة وتحت إشرافه بكل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ شروط السلامة الصحية، وحماية العاملين، وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المسئولة، ويقع فى اختصاصها ما يلى :

1- التفتيش اليومى فى كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فورًا بأية ملاحظات أو سلبيات.

2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفورى ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تمامًا وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصى للأفراد جميعًا دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعى فى أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها فى أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم المقترحات لرئيس مجلس الإدارة حول الأسلوب الأمثل للإدارات الطبية بشأن الإشراف على العاملين بالمؤسسة وتقديم النصائح والإرشادات.

7- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة فى إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.

8- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.

9- تلتزم لجنة الأزمة بتوفير الاسعافات الضرورية وتقديم النصائح الطبية للعاملين بالمؤسسة، وتنشر فى لوحة إعلانات المؤسسة خطة تحركها لتطهير وتعقيم المؤسسة أولًا بأول، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى تتخذها .

كما تقوم لجنة الأزمة بنشر أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأعضائها فى مكان ظاهر بالمؤسسة وعلى كافة وسائل التواصل المتاحة بين الزملاء، وذلك لضمان سهولة وسرعة التواصل معهم على مدار 24 ساعة.

رابعًا: يتلقى رئيس مجلس الإدارة تقرير متابعة يومى الساعة الخامسة مساء كل يوم، بشكل مختصر يتضمن حالات الإصابة والإجراءات المتبعة والتوصيات الضرورية، ويقوم برفعه على الفور لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

خامسًا: يضيف رئيس مجلس الإدارة الخبرات والكفاءات الضرورية اللازمة لأداء المهمة ويصدر قرارًا بذلك، ويقوم بنشره بلوحة الإعلانات بالمؤسسة، ليكون جميع العاملين بالمؤسسة على علم بالإجراءات، ولضمان سهولة تواصلهم بأعضاء اللجنة.

سادسًا: يقوم أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بالمرور المفاجئ للتأكد من تنفيذ المؤسسات للقرار.