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الوطنية للإعلام:متابعة مستمرة للوقائية ضد كورونا..وممنوع دخول العاملين دون كمامة

الخميس، 28 مايو 2020 02:29 ص
الوطنية للإعلام:متابعة مستمرة للوقائية ضد كورونا..وممنوع دخول العاملين دون كمامة حسين زين
كتب باسم فؤاد

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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، فى بيان لها، أن هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا واتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية فهناك تخفيض لإعداد العاملين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالمبنى وأيضا وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فلن يتم السماح اعتباراً من السبت المقبل بدخول آى من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيما لتلك الإجراءات حرصا على العاملين جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبني.

وتابعت: كما يتواصل العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقاً لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن ايه حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فوراً طبقاً للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقاً للبرتوكولات وزارة الصحة.

وتؤكد الوطنية للإعلام أنه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فأنها لا تدخر اي جهد في توفير وتدعيم الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للاصابة وتتمني الوطنية للإعلام الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسلام وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

 


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