النقل العام بالإسكندرية :منع أى مواطن من استقلال المواصلات بدون الكمامة

الإسكندرية جاكلين منير

حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية ، المواطنين من عدم إرتداء الكمامة ،و شددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن إرتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة اعتباراً من يوم غدا السبت

وأكد المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" على أنه سيتم تطبيق القرار إعتبارا من بعد غد السبت و ستم منع أى مواطن من إستقلال أى وسيلة مواصلات عامة بدون إرتداء الكمامة ،مؤكداعلى أن الهيئة لن تسمح بالمخالفة ،مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام ،كما أكد على تشديد رئيس الهيئة المهندس إبراهيم زكريا على جميع العاملين بالهيئة،بضرورة إرتداء الكمامة ،خاصة فى المواصلات العامة من السائقين و المحصلين.

وكان المهندس على صقر قد أكد على أنه تم إستغلال أوقات الحظر لإعادة تأهيل عدد من المزلقانات المتهالكة من الجهتين، موضحا أنه تم استغلال وقت الحظر للبدء فى أعمال إعادة التأهيل المزلقان المتهالك خاصة وأنه يقع بمنطقة حيوية لا يمكن العمل بها فى أوقات الأيام العادية نظرا للزحام الشديد، حيث تتم أعمال تغيير القضبان، وإعادة تطوير ورفع كفاءة أعمال الرصف به من خلال تطوير الطبقة البازلتية وطبقة الأساس والاسفلت ،وذلك نظرا لعدم القيام بأعمال تطوير منذ عدة سنوات مما يتسبب في حدوث خطورة على أرواح المواطنين

وأكد المهندس على صقر أن أعمال إعادة التأهيل تتضمن، تغيير القضبان واستبدال الطبقة المتهالكة من الإسفلت بطبقة جديدة، مؤكدا على أنة يتم الانتهاء من تلك الأعمال فى أسرع وقت ممكن لعدم تعطيل حركة الترام ،مشيرا الى أنه فى خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الاستفادة من أوقات الحظر فى إعادة تأهيل بعض المزلقانات الأخرى على طول خط ترام الرمل ، حيث أن البعض منها يحتاج إلى التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وإدارة المرور والجهات المعنية.