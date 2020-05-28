المفتى: يجوز تعطيل الحج.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الدكتور شوقى علام فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.

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