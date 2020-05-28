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الخميس، 28 مايو 2020 10:13 م
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المغرب تنفى إعادة فتح مساجدها فى 4 يونيو

الخميس، 28 مايو 2020 09:20 م
المغرب تنفى إعادة فتح مساجدها فى 4 يونيو محمد السادس ملك المغرب
الرباط أ ش أ

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نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الخميس، ما ترد بشأن إعادة فتح المساجد بجميع أرجاء المملكة المغربية يوم الخميس 4 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أنها "تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا، مفاده إعادة فتح المساجد فى جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020".

وأضاف البيان: "الوزارة تندد بمثل هذه الأخبار الكاذبة التى لا تجهل خطورتها، خاصة فى هذه الظروف، فإنها تؤكد أن كل ما يتعلق بالشأن الديني، بما فى ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة".

 


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