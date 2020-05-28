المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة المغربية تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7636 حالة.

وافادت بيانات وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 166574 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

واضافت الصحة المغربية - في بيانها - أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 202.

كما تم تسجيل 131 حالة شفاء جديدة وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5109 حالات.