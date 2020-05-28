اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 02:35 ص
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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستحضرات تجميل مجهولة بالقاهرة

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستحضرات تجميل مجهولة بالقاهرة مطهرات - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من مستحضرات تجميل تم ضبطها بحوزة صاحب مصنع، لفحصها وإعداد تقرير وافى عنها والتأكد من صحتها وتأثيرها على صحة المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وكانت تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع بحوزته عبوات لمستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، تلقت مباحث التموين بالقاهرة، بلاغا بحيازه المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص 1206 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 450 عبوة "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتم القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 


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