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العثور على جثة مسنة بها طعنات قاتلة داخل منزلها بالبحيرة فى ظروف غامضة

الخميس، 28 مايو 2020 08:51 م
العثور على جثة مسنة بها طعنات قاتلة داخل منزلها بالبحيرة فى ظروف غامضة جثه -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية الحناوية التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 81 عاما داخل منزلها، وبها عدة طعنات وكدمات بالصدر والبطن.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 81 عاما داخل منزلها، وبها عدة طعنات وكدمات بالصدر والبطن.

وبالفحص تبين عثور الأهالى بقرية الحناوية التابعة لدائرة المركز على جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 81 عاما داخل منزلها وبها بعض الكدمات فى الوجه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد حنفى خالد مفتش المباحث، والرائد إسلام السعدنى  والرائد كريم الشونى لسرعة كشف غموض الحادث وملاباسته.


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