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الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 05:30 ص
الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة طب نفس الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن آليات التعامل مع طفل التوحد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قالت إن أطفال التوحد يواجهون مشكلة كبيرة في التعبير عن خوفهم.

 

وتابعت مدير إدارة طب نفس الأطفال: لكى نحافظ على مستواهم العقلى خلال الفترة يجب عمل سلسلة من الخطوات أولها عمل روتين ثابت داخل المنزل وثانيها التواصل مع المعالج الخاص بالطفل وثالثها الاستمرار فى تدريب الطفل علي المهارات التي تعلمها للحفاظ علي مستواه وتطوره.

 

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، طالب بتعزيز إجراءات الصحة النفسية خلال السير في مواجهة اجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتابع قائلا: "تذكرنا جائحة COVID19 مرة أخرى بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. مع اتساع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للوباء ، يمكننا أن نتوقع زيادة في الاكتئاب والقلق واضطرابات تعاطي المخدرات".

 

وفي وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن أزمة فيروس كورونا ستنتهي لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا، متابعا: ستنتهي جائحة كورونا بشكل تدريجي لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادي، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين.

 

 


 


اطفال التوحد

وزارة الصحة

فيروس كورونا

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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