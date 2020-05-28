"الصحة الفلسطينية": تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الضفة الغربية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إن السلطات سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية مشيرة إلى أن الحالات خالطت مصابين بالفيروس في نفس المحافظة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي أن أربع حالات "دون سن الثامنة عشرة"، موضحة أن الصحة أن تسع إصابات سجلت بقرية عزون عتمة فضلا عن إصابة وحدة في قرية سنيريا بمحافظة قلقيلية.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق اليوم انه تم تسجيل إصابة جديدة في بلدة عزون عتمة لمواطن يعمل في إسرائيل والضفة الغربية وجرى إدخاله إلى العناية المكثفة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭ ‬‬بفيروس كورونا ارتفع الى 625 منها 179 في القدس.

وسجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ ظهور الفيروس في مارس آذار الماضي منها حالة واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

وسمحت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء بفتح المساجد والكنائس إضافة إلى عودة المرافق العامة والخاصة للعمل.

وعاد يوم الأربعاء موظفو القطاع العام إلى أعمالهم بعد انقطاع أكثر من شهرين بسبب الفيروس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنها ستعاود فتح المسجد الأقصى يوم الأحد بعد إغلاقه بشكل كامل أمام المصلين منذ نحو شهرين.