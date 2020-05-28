اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الصحة الفلسطينية": تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الضفة الغربية

الخميس، 28 مايو 2020 10:52 م
"الصحة الفلسطينية": تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الضفة الغربية كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إن السلطات سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية مشيرة إلى أن الحالات خالطت مصابين بالفيروس في نفس المحافظة.
 

وأضافت الكيلة في بيان صحفي أن أربع حالات "دون سن الثامنة عشرة"، موضحة أن الصحة أن تسع إصابات سجلت بقرية عزون عتمة فضلا عن إصابة وحدة في قرية سنيريا بمحافظة قلقيلية.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق اليوم انه تم تسجيل إصابة جديدة في بلدة عزون عتمة لمواطن يعمل في إسرائيل والضفة الغربية وجرى إدخاله إلى العناية المكثفة.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات‭‭ ‬‬بفيروس كورونا ارتفع الى 625 منها 179 في القدس.

وسجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ ظهور الفيروس في مارس آذار الماضي منها حالة واحدة في قطاع غزة واثنتان في القدس.

وسمحت الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء بفتح المساجد والكنائس إضافة إلى عودة المرافق العامة والخاصة للعمل.

وعاد يوم الأربعاء موظفو القطاع العام إلى أعمالهم بعد انقطاع أكثر من شهرين بسبب الفيروس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنها ستعاود فتح المسجد الأقصى يوم الأحد بعد إغلاقه بشكل كامل أمام المصلين منذ نحو شهرين.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

فلسطين

الضفه الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة