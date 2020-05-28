اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:53 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: قارة أفريقيا تشهد تزايداً فى حالات الإصابة بكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 03:27 م
الصحة العالمية: قارة أفريقيا تشهد تزايداً فى حالات الإصابة بكورونا كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم/ الخميس/ إن القارة السمراء تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتورة "ماتشيديسو مويتي" - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة إلى ألف استغرق 36 يوماً، ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف.
وأضافت أن عدد الحالات تضاعف بنسب مختلفة في العديد من دول القارة، مؤكدة أن الحكومات في كل دولة تعمل ليل نهار من أجل "شراء وتجديد الإمدادات والمعدات الأساسية".
وشددت على أن عدد الحالات في القارة لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم.


كورونا

إفريقيا

منظمة الصحة العالمية

كورونا فى إفريقيا

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