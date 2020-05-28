اليوم السابع
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الشرطة تنتصر لمستشار بوريس جونسون: لم يكسر قواعد الإغلاق بسفره

الخميس، 28 مايو 2020 05:08 م
الشرطة تنتصر لمستشار بوريس جونسون: لم يكسر قواعد الإغلاق بسفره دومنيك كامينجز
كتبت رباب فتحى

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أكد تحقيق لشرطة دورهام البريطانية أن مستشار بوريس جونسون، دومينيك كامينجز لم يكسر قواعد الإغلاق بعد قيامه برحلة  امتدت لمسافة 260 ميلًا لرعاية ابنه وزوجته المصابة بكورونا، رغم إصابته نفسه - ولكن ربما خرق قرارات الحظر عندما سافر 60 ميلًا إلى قلعة بارنارد  للكشف على عينيه، وفقا لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية، وتعرض كبير مساعدي رئيس الوزراء لانتقادات بسبب رحلته إلى مع زوجته ماري ويكفيلد وابنه البالغ من العمر أربع سنوات في 12 أبريل.

ويزعم كامينجز أنه قام بهذه الرحلة لاختبار بصره لمعرفة ما إذا كان قادرًا على القيادة بعد أن عانى من مشاكل تتعلق بفيروس كورونا.

وقال إنه تصرف "بشكل قانوني" في جميع الأوقات عندما قام برحلة 260 ميلاً من لندن إلى دورهام في مؤتمر صحفي غير معتاد في داونينج ستريت يوم الاثنين الماضى.

وبعد إطلاق تحقيق في إجراءات كامينجز ، قالت شرطة دورهام إن رحلة كامينجز إلى قلعة بارنارد "ربما تكون قد" انتهكت بشكل "طفيف" اللوائح.

وأضافت الشرطة أنه لو أوقف أحد الضباط كامينجز في رحلته لكان قد قدم "نصائح بشأن مخاطر السفر أثناء أزمة الوباء".

وقالت شرطة دورهام أيضًا إنها لا تعتبر ذهاب كامينجز للعزلة الذاتية في مزرعة عائلته انتهاكًا للمبادئ التوجيهية وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد كبير المساعدين.

وقالت في بيان: "تماشيا مع النهج العام لدورهام كونستابولاري في جميع أنحاء الوباء ، لا توجد نية لاتخاذ إجراءات بأثر رجعي فيما يتعلق بحادث قلعة بارنارد حيث أن هذا سيكون معاملة "كامينجز بشكل مختلف عن غيره من أفراد الجمهور. لم تتخذ شرطة دورهام إجراءات بأثر رجعي ضد أي شخص آخر."

وقال رئيس الوزراء أنه يعتقد أن كامينجز تصرف بشكل معقول وقانوني بالنظر إلى جميع الظروف وأنه يعتبر هذه القضية مغلقة.

ووجدت الشرطة نفسها في وسط الخلاف السياسي المتفجر بعد أن قالت في بيان أنها أعطت نصائح بشأن إرشادات الإغلاق والعزل الذاتي عندما زار الضباط والد كامينجز في 31 مارس.

 


كامينجز

بوريس جونسون

كورونا

إجراءات الإغلاق فى بريطانيا

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