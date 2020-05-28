اليوم السابع
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الشرطة الكندية تحقق فى جريمة كراهية ضد القنصلية الصينية فى ألبرتا

الخميس، 28 مايو 2020 10:28 م
الشرطة الكندية تحقق فى جريمة كراهية ضد القنصلية الصينية فى ألبرتا عناصر من الشرطه الكنديه
كالجارى أ ش أ

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فتحت شرطة مدينة كالجارى بمقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الخميس، تحقيقا فى جريمة كراهية محتملة تعرض لها مبنى القنصلية الصينية العامة فى وسط المدينة أمس الأربعاء.

وذكرت الشرطة فى كبرى مدن مقاطعة ألبرتا بغرب كندا إن ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تغطى وجوههم اقتربوا من مبنى القنصلية عند الثالثة والنصف فجرا وكتبوا عبارات مسيئة على جدار المبنى قبل أن يغادروا المكان.

وتظهر الصور التى نشرتها الشرطة عبارة "الفيروس الصيني"، فى إشارة إلى فيروس كورونا المستجد، الذى نشأ فى مدينة ووهان الصينية، يذكر أن هذه الحادثة هى ثانى مرة يتعرض فيها مبنى القنصلية الصينية فى كالجارى لاعتداء بهذه الطريقة، وفقا للشرطة.

ونشرت الشرطة صورا للمشتبه بهم فى اعتداء أمس. وحصلت الشرطة على هذه الصور من شريط فيديو المراقبة الملتقط بواسطة نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة التابع للقنصلية الصينية.

 


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