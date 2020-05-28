الزراعة تشدد على فحص اللحوم بموانئ الوصول وتحليلها بمعامل الصحة

كتب عز النوبى

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في كل الاجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، الرقابة على عمليات الفحص والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلاً عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكل المنافذ الحدودية واتخاذ كل الاجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية الى البلاد، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة وكل أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كل الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضًا مع كل الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، خاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية أمراض أو فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول أية أمراض حيوانية أو فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، أو من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.

وتواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.