الرئيس الموريتانى يدعو فى اجتماع افتراضى إلى إلغاء ديون قارة إفريقيا

واكشوط أ ش أ

دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، إلى إلغاء ديون قارة أفريقيا كإسهام فى تحقيق التنمية.

وأكد الرئيس الموريتانى - فى خطاب ألقاه فى اجتماع افتراض للأمم المتحدة حول سبل التمويل المتاحة لمواجهة جائحة كورونا اليوم الخميس - ضرورة الإلغاء التام والفورى للمديونية لمواجهة المضاعفات الكارثية لأزمة كورونا؛ إسهاما فى تمويل أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر أن الجهود التى قام بها شركاء إفريقيا فى التنمية ظلت دون المستوى الذى يتطلبه رفع التحديات الجسيمة التى تواجهها، مرحبا بقرار مجموعة العشرين حول المديونية.