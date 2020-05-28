اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 03:54 م
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الخارجية الروسية: لم نتهرب من الحوار مع أوكرانيا

الخميس، 28 مايو 2020 02:55 م
الخارجية الروسية: لم نتهرب من الحوار مع أوكرانيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو أن بلاده لم تتهرب أبداً من الحوار مع أوكرانيا على أعلى مستوى.
وقال رودينكو - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - "فيما يتعلق بالاستعداد، الذي أعرب عنه الرئيس زيلينسكي لإجراء حوار مباشر مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكنني أن أؤكد أن روسيا لم تتهرب أبدًا من الحوارات المباشرة". 
وأضاف "لقد جرت مثل هذه الحوارات في وقت سابق خلال محادثات هاتفية، وخلال اجتماع شخصي بين الرئيسين بوتين وزيلنسكي في باريس في ديسمبر الماضي".
وتابع الدبلوماسي الروسي "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أن أي اتصالات من هذا القبيل لا ينبغي أن تكون من أجل الاتصالات والشكليات، وليس من أجل أي إعلانات شخصية، بل من أجل التوصل إلى نتيجة محددة".
وكان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أكد - خلال مؤتمر صحفي مؤخرا، بمناسبة مرور عام على توليه منصبه - أنه مستعد لأي صيغة من صيغ المفاوضات لحل الصراع في منطقة "دونباس" الأوكرانية.


روسيا

أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية

أندريه رودينكو

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