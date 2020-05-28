الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في إخطار للكونجرس، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة محتملة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي (باتريوت).