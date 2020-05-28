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الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

الخميس، 28 مايو 2020 10:48 م
الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار بومبيو
رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في إخطار للكونجرس، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة محتملة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي (باتريوت).

 

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون إن وزارة الخارجية صدقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا (باك-3) ونظم (إم.إس.إي) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار.

 

وبالإضافة إلى الصواريخ الاعتراضية الجديدة، صدقت وزارة الخارجية على تحديث نظام باتريوت الموجود حاليا في الكويت.

 

وشركتا لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي يتكون منها نظام باتريوت.

 


بومبيو

وزاره الخارجيه الامريكيه

اسلحه

الكويت

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