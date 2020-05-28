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الحكومة: منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن يستقبلان استفسارات كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 04:12 م
الحكومة: منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن يستقبلان استفسارات كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال متابعته لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيرًا إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.

 

وتمت الإشارة فى هذا السياق إلى أنه يمكن تسجيل الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء "www.Shakwa.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء المرتبط بالمنظومة 16528، أو من خلال تطبيق "فى خدمتك" على التليفون المحمول.

 


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