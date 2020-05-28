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الحكومة :تحديث التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" ومتابعة مرضى كورونا من المنازل

الخميس، 28 مايو 2020 02:12 م
الحكومة :تحديث التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" ومتابعة مرضى كورونا من المنازل جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
 
ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التى تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيراً على المواطنين، كما تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، الى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.  
 
 وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة تقريراً تضمن تحديثاً لإجمالى اعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والحالات التى تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الحالات التى تلقت العلاج وتم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى حالات الوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، وتوزيع تلك الحالات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن توزيع الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو النزل أو العزل المنزلى.
 
 
اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (1)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (2)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (3)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (4)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (5)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (6)
 

 

 


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