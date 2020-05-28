الحكومة السودانية والكونجرس الأمريكى يعقدان جلسة حول الأوضاع فى السودان

وكالات

قدم وزيرا المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوى والعدل الدكتور نصر الدين عبد البارى، اليوم مداخلات عبر "الفيديو كونفرنس" في جلسة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكى استضافها المركز الأفريقى بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شرح الوزيران التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019م حيث ركزت مداخلة وزير العدل على الإصلاح القانوني وفي مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام وتفكيك النظام السابق، وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما قام به السودان من جهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل إلى تسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.

من جانبه، تحدث وزير المالية عن الإصلاحات والخطط الاقتصادية منوها عن أثر وجود السودان في قائمة الإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.

وأكد البدوي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب.