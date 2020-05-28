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الحكومة:إجراء 8900 "‪PCR‬" و20 ألف تحليل سريع للكشف عن كورونا للأطقم الطبية

الخميس، 28 مايو 2020 01:55 م
الحكومة:إجراء 8900 "‪PCR‬" و20 ألف تحليل سريع للكشف عن كورونا للأطقم الطبية جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
 
 
وفى مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء كل التقدير والاحترام والتحية لكافة الأطقم الطبية العاملين حالياً فى مواجهة أزمة فيروس"كورونا"، باعتبارهم خط الدفاع الاول فى التعامل مع هذه الأزمة، مؤكداً على دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التى تقوم بها هذه الأطقم الطبية فى مجابهة الفيروس، مجدداً التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيراً إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، هذا إلى جانب إجراء تحليل الـ "‪PCR‬"، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل "‪PCR‬"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الاصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات، ومستمرون فى إجراء التحاليل اللازمة لهم، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية.
 
 
اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (1)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (2)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (3)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (4)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (5)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (6)
 

 

 


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