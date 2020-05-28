الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات رئاسية للتعاون مع ألمانيا.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات للرئيس عبد عبدالفتاح السيسى، في إطار التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أصدر القرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

وتضمنت القرارات، القرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي"، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و9 ديسمبر 2019.