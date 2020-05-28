اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 11:52 م
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التموين: متابعة صرف حصص للدقيق للمخابز وانتظام الإنتاج يوميا

الخميس، 28 مايو 2020 11:15 م
التموين: متابعة صرف حصص للدقيق للمخابز وانتظام الإنتاج يوميا خبز ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين التجارة الداخلية، آليات عمل المخابز فى مختلف المحافظات، حيث تلقت تقريراً  اليوم من مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، أشار إلى انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها فى خامس أيام عيد الفطر المبارك وفي المواعيد الرسمية وأنه يتم توفير الدقيق للمخابز أول بأول، كما يتم إنتاج وتجهيز كافة الكميات من الخبز وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة لكل فرد يوميا .



وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد مخازن شركات الجملة بالمحافظات المختلفة بالسلع المدعمة لتقوم بدورها بصرفها لبقالين التموين ومنافذ التوزيع وفروع مشروع جمعيتى  لصرفها  لأصحاب البطاقات التموينية صمن مقررات شهر مايو الجارى كما تم توفير السلع المدعمة عن شهر يونيه المقبل لبدء الصرف مع بداية الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين وهو 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة وصرف سلع بقيمة 25 جنيها للفرد الخامس فأكثر بجانب أيضا صرف سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم .


 


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