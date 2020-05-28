التموين : استمرار طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقات التموين.ويأتي ذلك في الوقت الذى تطرح فيه الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو.
فيما تقوم منافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة بطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة غلاء الاسعار فى الأسواق، خاصة بعدما وصل سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق الى 150 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% بمنافذ الوزارة.
التموين : استمرار طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالخميس، 28 مايو 2020 11:06 ص
وزارة التموين
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