البوسنة تعيد فتح الحدود مع الدول المجاورة في أول يونيو

رويترز

قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا، اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد فتح الحدود، التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو حزيران كما سيتم رفع القيود على رحلات الطيران التجارية.