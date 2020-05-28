اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى يصدر تعليمات جديدة بشأن مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم قطاعات الاقتصاد

الخميس، 28 مايو 2020 06:17 م
البنك المركزى يصدر تعليمات جديدة بشأن مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم قطاعات الاقتصاد البنك المركزى
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين إلى جانب سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة التي تم بموجبها توفير مبلغ 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8 في المائة للقطاعات المذكورة.
 
يأتي ذلك في ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية والسريعة للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها تلك الصادرة في 12 ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي وما تلاها من تعليمات تم بموجبها ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات للمبادرة.
 
كما يأتي ما سبق في ضوء صدور تعليمات بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تضمنت استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
 
ويؤكد البنك المركزي على أن تلك الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات المذكورة في توفير التمويل اللازم لسداد أجور ورواتب العاملين بهدف الحفاظ علي العمالة في ظل الظروف الحالية، بالإضافة الى سداد بعض المستحقات التي تمكنها من الاستمرار في النشاط.
 

البنك المركزي

مواجهة كورونا

دعم الاقتصاد

أجور العاملين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة