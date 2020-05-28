البنتاجون: نعمل مع السعودية على تعزيز قدرات الدفاع الجوى الإقليمى

كتب إسلام حشاد

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أكدت العمل مع السعودية على تعزيز قدرات الدفاع الجوى الإقليمى.

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان لكنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يفضل إنهاء أطول حروب أمريكا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لتعزيز حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

ونقلت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أمس الأربعاء - عن مسؤولين مطلعين في الولايات المتحدة قولهم إنه من المنتظر أن يقوم كبار المسؤولين العسكريين بإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة على خيارات سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، بما يشمل أحد الجداول الزمنية المحتملة لسحب القوات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت إن خيار الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نوفمبر المقبل يعكس تفاهما بين القادة العسكريين بأن مثل هذا الجدول الزمني قد يكون هو الخيار المفضل لدى ترامب لأنه قد يساعد في تعزيز حملة إعادة انتخابه. غير أن المسؤولين المطلعين على هذه الخيارات قالوا إنهم يخططون لاقتراح ودعم جدول زمني أبطأ للانسحاب من أفغانستان.