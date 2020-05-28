البحرين تعلن مواعيد المحاضرات التوعوية الافتراضية لطلبة الشهادة الإعدادية

وكالات

صرّحت لطيفة البونوظة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم بالبحرين، بأنه وفي ضوء تمديد فترة تسجيل طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني والمهني حتى شهر يونيو 2020م، فسوف يتم تنظيم محاضرات توعوية افتراضية عبر برنامج (Teams) يقدمها مجموعة من المرشدين المهنيين بمدارس التعليم الفني والمهني وتوّجه إلى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، بهدف ضمان حصولهم على كافة المعلومات المطلوبة حول الدراسة في هذا المسار والرد على استفساراتهم حولها.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشارت البونوظة إلى أن المحاضرات ستنطلق بدءاً من الأول من شهر يونيو 2020م، من الساعة 12 حتى 1 ظهراً، حيث ستقسم المدارس الإعدادية إلى مجموعات وفقاً للترتيب التالي:

المحافظة الجنوبية: ستكون المحاضرات بتاريخ 1 يونيو 2020م للمدارس التالية:

مدارس البنات: الرفاع الشرقي، أم كلثوم، سافرة الابتدائية الإعدادية، مدينة عيسى، الرفاع الغربي، الخليج العربي،الزلاق الابتدائية الإعدادية، مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة.

مدارس البنين: سافرة الابتدائية الإعدادية للبنين، عثمان بن عفان، مدينة عيسى، وادي السيل الابتدائية الإعدادية، ابن رشد، أحمد الفاتح الابتدائية الإعدادية، الرفاع، مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية، الزلاق الابتدائية الإعدادية، عسكر الابتدائية الإعدادية.

المحافظة الشمالية: ستكون المحاضرات بتاريخ 3 يونيو 2020م بالنسبة لمدارس البنات، وبتاريخ 4 يونيو 2020م بالنسبة لمدارس البنين:

مدارس البنات: يثرب، زينب، مدينة حمد، القيروان، المالكية الابتدائية الإعدادية، البديع الابتدائية الإعدادية، الدراز، عالي.

مدارس البنين: مدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية، الميثاق الوطني، مدينة حمد، الدراز، عالي، السهلة الابتدائية الإعدادية، الإمام الغزالي، جدحفص.

محافظة العاصمة: ستكون المحاضرات بتاريخ 3 يونيو 2020م للمدارس التالية:

مدارس البنات: أم سلمة، أم القرى الابتدائية الإعدادية، سترة، الديه الابتدائية الإعدادية، حليمة السعدية، قرطبة، السنابس.

مدارس البنين: عبدالرحمن الداخل، أبوبكر الصديق الابتدائية الإعدادية، القضيبية الابتدائية الإعدادية، أوال، البلاد القديم، المعهد الديني الجعفري، المعهد الديني، الإمام علي الابتدائية الإعدادية.

محافظة المحرق: ستكون المحاضرات بتاريخ 2 يونيو 2020م للمدارس التالية:

مدارس البنات: خديجة الكبرى، زنوبيا، البسيتين، الحد، عراد، الدير الابتدائية الإعدادية.

مدارس البنين: طارق بن زياد، البسيتين، الحد الابتدائية الإعدادية، عراد الابتدائية الإعدادية، سماهيج الابتدائية الإعدادية، عبدالرحمن الناصر الابتدائية الإعدادية.