اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 07:56 م
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البحرية الروسية تتسلم غواصة نووية تحمل صواريخ نووية عابرة للقارات

الخميس، 28 مايو 2020 07:20 م
البحرية الروسية تتسلم غواصة نووية تحمل صواريخ نووية عابرة للقارات غواصة_ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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صرح الممثل الرسمى للشركة المتحدة لبناء السفن الروسية بأن البحرية الروسية تسلمت اليوم الخميس الغواصة النووية "كنياز فلاديمير".

وأكد ممثل الشركة - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأنه جرى توقيع عقد الاستلام من قبل البحرية الروسية اليوم، فى مدينة سيفيرودفينسك.

وأضاف الممثل "فى المستقبل القريب سيتم رفع العلم على الغواصة، وبعد ذلك ستدخل ضمن المجموعات القتالية للأسطول الشمالي.

وأنهت الغواصة الاستراتيجية "كنياز فلاديمير" الاختبارات فى البحر الأبيض التى جرت منذ 12 مايو،وعادت الغواصة إلى سيفيرودفينسك. وشارك فى الاختبارات زوارق جر من القاعدة البحرية للبحر الأبيض وسفينة الإنقاذ "ميخائيل رودنيتسكي".

وتعتبر الغواصة "كنياز فلاديمير" هى الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ"وتتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء فى العمق والتخفي.

وتحمل على متنها 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن لها أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ، كما أنها ليست مجرد حاملة لصواريخ من طراز "بوري"، ولكن أول غواصة بنيت فى إطار مشروع "بوري-أ" المحسن ظاهريًا، تختلف عن أسلافها فى شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للغواصة، كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم فى الأسلحة، وتم تحسين ظروف معيشة الطاقم.

 


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