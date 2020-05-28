اليوم السابع
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الإيسيسكو تدعو إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافى فى ظل جائحة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 08:36 م
الإيسيسكو تدعو إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافى فى ظل جائحة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، الدول إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي كضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، وذلك بعد أن تضرر بفعل جائحة كورونا، وما تلاها من إغلاق المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية في مختلف دول العالم بنسبة 95%.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار المالك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الافتراضي العلمي الدولي، الذي عقده اليوم في مركز الحضارة الإسلامية في أوزباكستان بالشراكة مع الإيسيسكو، في موضوع "دور بخارى وإسهاماتها في الحضارة الإسلامية"، في إطار الاحتفاء بمدينة بخارى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية، أشار إلى أنه في إطار الرؤية الجديدة للإيسيسكو، وإزاء التحديات المستقبلية الجديدة التي تواجه العالم أثناء الأزمات وبعدها، أعدت المنظمة المشروع الإستراتيجي الثقافي الرقمي، الذي سيعلن عن خطوطه العريضة خلال المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، المقرر عقده في 17 يونيو 2020م.  


الايسيسكو

التباعد الاجتماعى

كورونا

جائحه كورونا

اصابات كورونا

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