الأمين العام للأمم المتحدة: يجب عرض الإعفاء من الدين لجميع الدول النامية

رويترز

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إن الإعفاء من الدين "يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية" في ظل جائحة فيروس كورونا.