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الخميس، 28 مايو 2020 03:53 م
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الأمين العام للأمم المتحدة: يجب عرض الإعفاء من الدين لجميع الدول النامية

الخميس، 28 مايو 2020 03:29 م
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب عرض الإعفاء من الدين لجميع الدول النامية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إن الإعفاء من الدين "يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية" في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي. تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموا".

 


أنطونيو جوتيريش

كورونا

الأمم المتحدة

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