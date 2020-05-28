الأسوأ منذ 30 عاما.. الهند تصد هجوم الجراد بالدرونز

وكالات

أصبحت أسراب الجراد الصحراوى، أحدث تهديد يواجه الهند التي تعاني بالفعل من تداعيات جائحة كورونا، وتعمل الولايات الهندية على نشر الطائرات من دون طيار "الدرونز" والفرق لرش المبيدات الحشرية لإنقاذ المحاصيل الزراعية من أسوأ هجوم جراد منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، أظهرت اللقطات الي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أسراباً من الجراد تهبط على المحاصيل الزراعية بينما يحاول المزارعون دون جدوى تفريق الحشرات.

وكثفت الحكومة استجابتها من خلال تدابير لاحتواء الجراد وحملات لرش المبيدات عن طريق الطائرات من دون طيار لمكافحة الجراد الذي دمر المحاصيل بالفعل في أنحاء باكستان وشرق أفريقيا.

وقال برافين كافي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الخميس، إنَّ عمليات تجري في 303 مواقع موزعة على أكثر من 47 ألف هكتار في مناطق بولايات راجاستان وماديا براديش وجوجارات وأوتار براديش والبنجاب.

وأضاف أنَّ أسراب الجراد وصلت في الفترة بين انتهاء موسم الحصاد السابق وموسم الزراعة المقبل، ما يعني أن تلف المحاصيل قد يكون محدوداً.