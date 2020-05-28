الأردن: السماح للعمالة الوافدة بالمغادرة لن يؤثر على القطاع الزراعى

وكالات

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية غيداء العوامله، إن الوزارة لا تتوقع اى اثر سلبي على القطاع الزراعي جراء اتاحة المجال أمام العمالة الوافدة مغادرة المملكة بسبب ما تقتضيه ظروف جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، سجل منذ اطلقت الوزارة منصة حماية ( Hemayeh.jo) حتى اليوم 165 عاملا فقط يحملون تصاريح عمل زراعية سارية المفعول وعدد ممن يحملون تصاريح زراعية منتهية منذ زمن معظمهم متسرب اصلا إلى قطاعات أخرى، وهذه الارقام تؤكد عدم تأثر القطاع الزراعي بهذا الخصوص.

واشارت العواملة الى أن تصاريح العمل الزراعية بحاجة الى المزيد من الضبط كونها مدخلا للعمالة المخالفة في المملكة، حيث ان العديد من العمالة الوافدة يدخلون البلاد من خلال استصدار تصاريح عمل زراعية ويتسربون الى سوق العمل لمجالات اخرى تقبل عليها العمالة الاردنية مما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين، واضافت العوامله بأن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في القطاع.

وبهذا السياق اتفق وزيرا العمل والزراعة على عقد اجتماع خلال الاسبوع المقبل لتدارس وتباحث واقع القطاع من حيث العمالة وضمان عمل المصرح لهم في هذا القطاع دون استغلال من قبل البعض.

واوضحت المتحدث الرسمي، بأن وزارة العمل تعمل حالياً على مبادرة تهدف الى تشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي ضمن ظروف عمل لائقة تضمن تشجيع الاردنيين للعمل بهذا القطاع وبشكل تدريجي.