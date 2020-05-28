اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بمنطقة قحافة فى طنطا وسط غياب المسئولين.. صور

سادت حالة من الغضب بين أهالى منطقة قحافة التابعة لمدينة طنطا فى محافظة الغربية، بسبب الاهمال الشديد الذى تعانى منه المنطقة من تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة، وسط غياب تام من الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ .

ورصدت " اليوم السابع " خلال جولته تراكمات وتلال القمامة تحاصر منازل منطقة قحافة والتى لا تبعد كثيرا عن ديوان عام المحافظة، حيث يعيش الأهالى فى بؤرة وباء حقيقية فى هذة الظروف الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وسط غياب الأجهزة التنفيذية التى حولت طنطا إلى مقالب قمامة دون حلول حقيقية .

وفى هذا الصدد قال أحمد جمعه أحد شباب المنطقة، أن بالرغم من المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية فى محاربة هذا الوباء الذى اجتاح العالم، نرى إهمال شديد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ، الذى يقوم بالمرور ومشاهدة بؤرة انتشار القمامة داخل منزل مهجور بالمنطقة، دون التدخل ورفع ثلال القمامة التى ينبعث منها الروائح الكريهة وتتسبب فى نقل الأمراض لأطفالنا وكبار السن .

وأضاف أن المكان المهجور سبق وأن صدر له عدة قرارات إزالة نظرا لكونه ايل للسقوط، ولكن لم يتم تنفيذها، ويستخدمه جميع سكان المناطق المجاورة فى إلقاء القمامة، فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات الضارة والناقلة للأمراض به، موضحا قمنا بإرسال عدة شكاوى إلى مكتب محافظ الغربية لمشاهدة الوضع السيئ الذى نعيش فيه ولكن دون إى جدوى حتى الآن، وكان حياة الأهالى لا تعنيه فى شى .

وطالب الأهالى محافظ الغربية بضرورة رفع تلال القمامة من المنطقة والتخلص من هذا المبنى الموبوءة والذى يشكل خطورة على جميع سكان المنطقة .