اليوم السابع
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ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.58% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم إعمار

الخميس، 28 مايو 2020 10:48 ص
ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.58% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم إعمار بورصة دبي
كتب ــ هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 11.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1995.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.4 مليون سهم محققة ما قيمته 123 مليون درهم من خلال تنفيذ 2147 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.71%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة العربية للطيرات بنسبة 2.88%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.7 مليون ورقة بقيمة 22.6 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم السبت الموافق 30 مايو، وبيت للمساهمين أن باب التصويت سيظل مفتوحاً على كافة بنود الجمعية العمومية أثناء انعقادها، وسوف يتم غلق التصويت على كل بند من بنود الجمعية العمومية بعد مناقشته وإعلان نتيجة التصويت
 
وفي بيان منفصل، أوضحت شركة الاتحاد العقارية، أن مباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم، وهي تمثل القيمة التقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركة، وجاء النزاع بعدما كانت الشركة التابعة هي المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي، وتم تسليم المشروع في منتصف عام 2009، ولاحقاً وبعد تسليم المشروع نشأ نزاع بين الشركة التابعة (كمقاول من الباطن) والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة، والتي استحقت بموجبها الشركة التابعة مدفوعات معينة، مشيرة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار حجم وتعقيد المشروع، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً، ولكنها لم تؤدي إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
 
وأضافت الشركة، أن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي، ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات التحكيمية لمدة 18 شهراً تقريباً حتى نهاية عام 2021، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، ويتم تمثيل الشركة التابعة في هذه الإجراءات من قبل أكبر شركة محاماة أمريكية ذات شهرة دولية ولها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.
 
فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات بداية من اليوم الخميس الموافق 28 مايو إلى السبت الموفق 6 يونيو.

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