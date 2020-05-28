ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى الهند إلى 185 ألفا

أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية ، ارتفاع إجمالى إصابات كورونا إلى 185 ألفا ، وتجاوز إجمالي الوفيات 4500 حالة .
وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء، حيث معدل الإصابات منخفض.
ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى الهند إلى 185 ألفاالخميس، 28 مايو 2020 09:16 ص
كورونا فى الهند - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية ، ارتفاع إجمالى إصابات كورونا إلى 185 ألفا ، وتجاوز إجمالي الوفيات 4500 حالة .
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