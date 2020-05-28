ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى الهند إلى 185 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية ، ارتفاع إجمالى إصابات كورونا إلى 185 ألفا ، وتجاوز إجمالي الوفيات 4500 حالة .

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء، حيث معدل الإصابات منخفض.