اجتماع بين الجيش الإسرائيلى والشاباك لوضع خطة عسكرية لمواجهة فلسطينيى الضفة الغربية

كتب- هاشم الفخراني

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي النقاب عن أن قيادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام " الشاباك" سيجتمعون الأسبوع المقبل لوضع خطة مواجهة مع الفلسطينيين، عقب الإعلان الرسمي بضم الضفة الغربية في يوليو المقبل.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن الخطة ستكون جاهزة على طاولة مكتب رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك نادف أرجمان والتي تتضمن توقع سيناريوهات مواجهة بالضفة، ووقوع عمليات استشهادية في إسرائيل، وتصعيد على حدود قطاع غزة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء لفلسطينى محمد اشتية، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولى وتهديد للأمن الإقليمى.

وشدد اشتية على جدية الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".

وأشاد اشتية بالموقف الدولى والعربى الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا فى الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربى لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسى محمد الحمزأوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التى تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة إلى إجراءاتها فى القدس والخليل.