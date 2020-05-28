اتحاد المهن الطبية يقرر غلق مقره لمدة أسبوع بعد إصابة 8 موظفين بكورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد قرر مد الإجازة لكافة الموظفين وغلق مقر الاتحاد بجاردن سيتى لمدة أسبوع أخر، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التأكد من إيجابية إصابة 8 موظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر أن يستأنف اتحاد المهن الطبية والنقابات العمل يوم الأحد المقبل، إلا أنه بعد التأكد من وجود إصابات سيتم إغلاق المقر بالكامل والنقابات أيضا، لمدة أسبوع، على أن يتم إجراء عمليات تطهير لكافة المكاتب بمقر الاتحاد، ومقر دار الحكمة، غدا الجمعة، والسبت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية للموظفين المصابين.

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مشروع العلاج المقرر فتح الاشتراك به لفترة استثنائية، يوم الاثنين الأول من يونيو2020، لن يتأثر بقرار الغلق، خاصة أن الموظفين العاملين بالمشروع هم 6 موظفين فقط، وتم منحهم أجهزة كمبيوتر للعمل فى منازلهم، وسيستلموا كافة الاشتراكات "أونلاين".

وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020.

كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.