إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية لعقار مخالف بحى غرب المنصورة

وتمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وأعمدة الدور السادس العلوى لعقار مخالف لقيود الأرتفاع بمنطقة حى الجامعة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.

ولمخالفة القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر .