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إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية لعقار مخالف بحى غرب المنصورة

الخميس، 28 مايو 2020 02:59 م
إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية لعقار مخالف بحى غرب المنصورة ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية
الدقهلية - شريف الديب

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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحى، حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها ، قاد الحملة كلا من نائبى رئيس حى غرب المنصورة الدكتور مصطفى عنان ، و محمد محمود عبد اللطيف والفريق المعاون من مسئولى الهندسية بحى غرب.

وتمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وأعمدة الدور السادس العلوى لعقار مخالف لقيود الأرتفاع بمنطقة حى الجامعة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.
 
ولمخالفة القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر . 
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات حفاظا على حقوق الدولة .
 
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ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية

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ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية

IMG-20200528-WA0038
ايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية
 
 

 


الدقهلية

حي غرب المنصورة

مخالفات البناء

اخبار مصر

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