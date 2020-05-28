اليوم السابع
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إيطاليا: 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ 33142

الخميس، 28 مايو 2020 06:17 م
إيطاليا: 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ 33142 وفيات كورونا
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن إيطاليا سجلت 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33142.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى وصف خطة المفوضية الأوروبية الرامية لضخ 750 مليار يورو فى صندوق التعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا بأنها إشارة ممتازة، موضحا أن 500 مليار يورو منها قروض و250 مليار يورو إعانات غير قابلة للسداد.

وكتب كونتى - فى تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى نقلتها وكالة أنباء آكي الايطالية - "إنها إشارة ممتازة من بروكسل تسير بالضبط فى الاتجاه الذى أشارت إليه إيطاليا، لقد تم وصفنا بأننا أصحاب رؤية لأننا كنا نؤمن بها منذ البداية".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى أن حكومته ستسعى لتسريع المفاوضات لتحرير الموارد قريبًا، داعيا الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للموافقة على الحزمة المالية المقترحة التى ستعلن رئيسة الجهاز التنفيذى الاوروبى أورسولا فون دير لاين تفاصيلها اليوم.

وستكون إيطاليا المستفيد الرئيسى من الأموال فهى تجمع ما يقرب من ربع إجمالى الحزمة (81 مليار كمساعدات مالية و90 مليار فى شكل قروض)، حيث سيعرفها الاتحاد الأوروبى بأنها الدولة الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا والركود.

ويتعين على المؤسسات الأوروبية الحصول على الضوء الاخضر من كافة الدول الأعضاء فى الاتحاد لإقرار صندوق التعافى المقترح.

 


كورونا

ايطاليا

وفيات كورونا فى ايطاليا

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