اليوم السابع
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إصلاح عطل فى شبكة الصرف الصحى وسط مدينة العريش

الخميس، 28 مايو 2020 11:42 ص
إصلاح عطل فى شبكة الصرف الصحى وسط مدينة العريش اصلاح عطل فى شبكة الصرف الصحى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، الانتهاء من إصلاح عطل فى شبكة الصرف الصحى وسط مدينة العريش .

وأوضح البيان أنه استجابة لشكاوي المواطنين تم اصلاح عطل طفح صرف صحي وسط المدينة بالتنسيق منطقة العريش للمياه والصرف الصحى برئاسة  المهندس محمد شحاته وتم الدفع بفرق الإصلاح 

وجاء فى البيان أن الشكاوى التى وصلت من المواطنين هى خلط الصرف بالمياه وانتهت بعد الاصلاح . 

وكان مجلس مدينة العريش أعلن أمس التجهيز لحملة ازالات الإشغالات بالشوارع العامة .

وأفاد بيان مجلس مدينة العريش ، أن ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، طالب المواطنين الصادر ضدهم قرارات إزالة ونفذت،  الالتزام بخط التنظيم والترخيص الصادر له وعدم العودة للمخالفة مرة اخرى.

واشار رئيس مدينة العريش ، إلى أن من يعود للمخالفة يعرض نفسه للمساءله القانونية وهي الاحالة إلى النيابة العسكرية ، وعليه سوف يكون هناك متابعة لما تم من أعمال إزالة مسبقة سواء مباني اسوار أكشاك مساحات ، وزيادة تندات وبروزات وغيرها، وعندها سوف تتخذ الاجراءات .

كما طالب رئيس مدينة العريش الباعة الجائلين وشاغلي الأرصفة، والأماكن العامة والميادين من رفع كافة الإشغالات من الشارع العام، وكذا الارصفة والمخيمات حرصا علي ممتلكاتهم حيث.

وأوضح مجلس مدينة العريش فى بيانه ، أنه يتم الآن التجهيز لحملة إزالة جميع الإشغالات بالشوارع العامة داخل مدينة العريش وضواحيها، ومصادرة كافة المنقولات والتعديات ولا يتم استرداد اي من المضبوطات المخالفة، لعودة الانضباط والنظام والحياة الطبيعية للشارع وللمواطن،وتطبق الشروط والاحكام علي تندات المحلات العامة والخاصة، وتفعيل القانون علي المخالفين.

 

 

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