إسرائيل تعترف بتعرض منشآت حيوية لهجمات إلكترونية فى ظل أزمة وباء كورونا

كتب- هاشم الفخراني

اعترفت إسرائيل مساء اليوم الخميس بتعرض منشآت حيوية لهجمات الكترونية الشهر الماضي، على رأسها منشآت لتحلية المياه.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس هيئة "السايبر" في إسرائيل ، أكد أن إيران هاجمت في إبريل مجموعة من منشآت المياه في إسرائيل، مضيفاً أن تل أبيب هاجمت قبل 10 أيام ميناء إيراني وقامت بتعطيل عمله.

وقال يجئال اونا أنه قبل شهر تم صد هجوم ضد منشآت المياه في ظل أزمة كورونا ولو نجح الهجوم لتعرضت إسرائيل لكارثة إنسانية تتمثل في عدم التحكم بمحطات ضخ المياه/ في وقت ذروة انتشار الفيروس.

وكانت إسرائيل أعلنت في 21 مايو الجاري، أن عشرات المواقع الإسرائيلية من بينها مواقع حكومية تعرضت لهجمات من قبل هاكرز مساندين للقضية الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الهاكرز كتبوا عبارة "كونوا على استعداد للمفاجأة الكبرى" على صورة تل أبيب مدمرة، فيما وضعوا صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يغرق، وفى رسالة أخرى كتب الهاكرز: لن تهنئوا فلقد اقترب موعد عودة القدس وإسرائيل إلى العرب مرة أخرى.

وأصدرت هيئة الدفاع السيبراني الإسرائيلي تحذيرات بعدم التعامل مع أي روابط مشبوهة تصل المستخدمين، مؤكدين أنهم يقومون بمعالجة المشكلة وتوقيف الهجوم، ويوصون المتصفحين الامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قبل أيام عن أن هجوم السايبر الذي استهدف ميناء حركة الشحن البحري في محطة ميناء "شهيد رجائي" وعطل الميناء لعدة أيام بايران، تقف ورائه إسرائيل للانتقام من محاولة الإيرانيين السابقة اختراق أجهزة أنظمة توزيع المياه في إسرائيل، حيث وصف مسؤول أمني أجنبي الهجوم بأنه "الأكثر دقة".